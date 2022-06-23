На Шосткинщині п’яний водій намагався втекти від поліцейських, випав з машини, яка врізалась у дерево (відео) Патрулюючи територію міста, правоохоронці помітили автомобіль, водій якого порушив Правила дорожнього руху, та намагались зупинити його за допомого проблискових маячків.

Водій вказаного транспортного засобу вимогу поліцейських ігнорував та намагався втекти, в результаті чого здійснив наїзд на дерево. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці одразу помітили, що водій має явні ознаки алкогольного сп’яніння, та запропонували йому пройти огляд на місці зупинки. Чоловік погодився, результат тесту склав 0,69 проміле, що більше ніж в три рази перевищує допустиму норму. До того ж, керманич не мав при собі водійського посвідчення.

Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративні протоколи за правопорушення, передбачені статтями 122-2, 124, 130 КУпАП, та винесли постанову за статтею 126 цього ж кодексу.

Поліція Сумщини