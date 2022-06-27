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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:16105

Сумчанам нагадують про дії при виявленні вибухонебезпечних предметів

Відділ у справах надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує жителям сумської громади щодо дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Насамперед необхідно знати, що до вибухонебезпечних предметів належать:

вибухові речовини — хімічні з’єднання або суміші, здатні під впливом певних зовнішніх дій (нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового пристрою) до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується, з виділенням великої кількості енергії і утворенням газів. Боєприпаси – вироби військової техніки одноразового вживання, призначені для враження живої сили супротивника. До боєприпасів належать: бойові частки ракет, авіаційні бомби, артилерійські боєприпаси (снаряди, міни), інженерні боєприпаси (протитанкові і протипіхотні міни), ручні гранати, стрілецькі боєприпаси (набої до пістолетів, карабінів, автоматів тощо);піротехнічні засоби: патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні), вибухові пакети, петарди, ракети (освітлювальні, сигнальні), гранати, димові шашки;саморобні вибухові пристрої – пристрої, в яких застосований хоча б один елемент конструкції саморобного виготовлення: саморобні міни-пастки;міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або речі, що привертають увагу.

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою заборонено:

наближатися до предмета;пересувати його або брати до рук;розряджати, кидати, вдаряти по ньому;розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет;приносити предмет додому.

Необхідно негайно повідомити поліцію (тел. 102), державну службу з надзвичайних ситуацій (тел. 101, 225-205) про знахідку!

Є декілька ознак, що дозволяють припустити, що ви маєте справу з вибуховим пристроєм. Слід звертати увагу на:

припарковані біля будівель автомашини, власник яких невідомий або державні номери якої не знайомі мешканцям, а також тоді, коли автомобіль давно непорушно припаркований;наявність у знайденому механізмі антени або приєднаних до нього дротів;звуки, що лунають від предмету (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу), миготіння індикаторної лампочки;наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним (батарейки, акумулятори тощо);наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань.

Якщо підозрілий предмет знайдено в під’їзді, то треба опитати сусідів, можливо, він належить їм. У разі неможливості встановити власника – негайно повідомити про знахідку до найближчого відділення поліції та підрозділу ДСНС.

Якщо підозрілий предмет знайдено в установі, потрібно негайно повідомити про знахідку адміністрацію. Для поштової кореспонденції з пластиковою міною характерна надмірна товщина, пружність, вага не менше 50 г і ретельна упаковка. На конверті можуть бути різні плями, проколи, можливий специфічний запах. Повинно насторожити настирне бажання вручити лист неодмінно в руки адресата і надписи на кшалт: «Розкрити тільки особисто», «Особисто в руки», «Секретно» і т.п. Підозрілий лист не можна відкривати, згинати, нагрівати або опускати у воду.

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою потрібно:

Негайно повідомити чергові служби органів МВС.Не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей.Припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету.Не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).Дочекатися прибуття фахівців; вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Слід пам’ятати, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці-сапери.

Опинившись поблизу вибуху, стримайте свою цікавість і не намагайтеся наблизитись до епіцентру, щоб розгледіти або допомогти рятівникам. Найкраще, що можна зробити – залишити небезпечне місце. До того ж, варто знати, якщо вибуховий пристрій встановлено зловмисно, то вони часто встановлюються парами, щоб, через деякий час після вибуху першого з них, пролунав другий вибух. Це розраховане на те, що після першого вибуху на його місці зберуться люди, у тому числі й представники силових структур, і, у разі повторного вибуху, жертв буде набагато більше.

Саме тому посадовці відділу у справах надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують:

не слід робити самостійно жодних маніпуляцій зі знахідками або підозрілими предметами, що можуть виявитися вибуховими пристроями;виявивши річ без господаря, треба звернутися до працівника поліції або іншого посадовця; не можна торкатися знахідки;не можна користуватися мобільним та радіозв’язком поблизу підозрілої знахідки.

Просимо ще раз звернути увагу всіх мешканців громади на необхідність дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами, а також правил безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Бережіть своє життя! Бережіть життя своїх дітей та близьких!

Общество
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