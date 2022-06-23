У Сумах очікується різка зміна погоди Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення з посиланням на обласний центр з гідрометеорології повідомляє, що у четвер, 7 липня, в Сумах очікуються грози та шквали.

Протягом доби спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень – дощ, гроза. Вітер південно-східний 5–10 м/с, вдень під час грози шкали – 15–20 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть вночі 18-20°С тепла, вдень – 27–29°С.