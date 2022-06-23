Сумська гімназія № 1 отримала подарунок від Почесного консульства Азербайджанської Республіки З нагоди нового спільного освітнього проєкту Почесний консул Азербайджанської Республіки у м. Харків Афган САЛМАНОВ передав Сумській гімназії № 1 необхідну техніку.

Завдяки новій плазмовій панелі та мультимедійним пристроям тепер можна проводити онлайн-конференції між учнями Сумської та Бакинських гімназій.

Директор гімназії, Відмінник освіти України Лариса СИМОНЕНКО наголосила, що сучасна техніка відкриває широкі можливості для розвитку здібностей учнів.

«У нашій установі ми докладаємо зусиль, щоб діти розвивалися всебічно. Колективно підтримуємо шкільне самоврядування та вдосконалення лідерських якостей. Обмін досвідом та спілкування завжди на користь, тому щиро дякуємо Почесному консульству за цей подарунок та спільний проєкт», – зазначила Лариса Симоненко.

Почесний консул підкреслив, що реалізація освітнього проєкту сприятиме знайомству українських учнів із культурою та традиціями Азербайджану.

«Наша ініціатива створена для того, щоб діти спілкувалися, вивчали щось нове, удосконалювали знання іноземних мов. Також на літніх канікулах наступного року сумські школярі, які покажуть високі досягнення в цьому проєкті, зможуть побувати в історико-культурному центрі Азербайджану – місті Шуша», – розповів Афган Салманов.

Насамкінець директор гімназії ще раз подякувала консульству Азербайджанської Республіки за спільний проєкт та допомогу в підвищенні якості надання освітніх послуг у сучасних умовах.

СМР