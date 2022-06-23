ТОВ «Сумитеплоенерго» з 5 по 15 число приймає показники лічильників гарячої води ТОВ «Сумитеплоенерго» нагадує містянам про те, що для коректних нарахувань за послугу з постачання гарячої вод, необхідно правильно та у визначені строки передати показники приладів обліку.

ТОВ «Сумитеплоенерго» нагадує містянам про те, що для коректних нарахувань за послугу з постачання гарячої вод, необхідно правильно та у визначені строки передати показники приладів обліку.