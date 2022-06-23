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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:0788

Між водоканалами Вільнюсу та Сум досягнуто домовленостей про довгострокову співпрацю

Литовська Асоціація постачальників води допоможе сумському водоканалові з необхідним обладнанням та матеріалами, сприятиме обміну досвідом кращими практиками.

У ході повномасштабної війни, розпочатої російською федерацією проти України, за досить короткий термін КП «Міськводоканал» необхідно було адаптуватися до умов воєнного стану та швидко переорієнтувати свою роботу на збереження життя працівників та забезпечення мешканців міста водою у разі надзвичайних ситуацій.

«Під час вторгнення росіян від артобстрілів і авіаударів були пошкоджені водопроводи, колектори та вийшла з ладу певна кількість насосного обладнання. Через зменшення майже на 35% реалізації послуг комунальне підприємство зазнало додаткових збитків. Сьогодні сумський водоканал спільно з Асоціацією «Укрводоканалекологія» використовує усі доступні можливості, щоб привернути увагу світової спільноти до проблем, пов’язаних із забезпеченням українців питною водою під час війни. Також разом із зарубіжними колегами опрацьовуються питання пошуку шляхів відновлення мереж, модернізації об’єктів водоканалів та можливості отримання гуманітарної допомоги», – зазначив директор КП «Міськводоканал» Анатолій САГАЧ.

Під час російської збройної агресії Литва стала надійним союзником України. З перших днів війни прибалтійські колеги вивчали досвід роботи українських водоканалів. Початок військових навчань росіян в Балтійському морі посилив співпрацю Литовської Асоціації постачальників води (LVTA) з українською асоціацією «Укрводоканалекологія» і на сьогодні відпрацьовується модель ділового співробітництва для підписання відповідного Меморандуму.

«Литовська Асоціація постачальників води допоможе сумському водоканалові з необхідним обладнанням та матеріалами, сприятиме обміну досвідом кращими практиками. Початок співробітництва вже успішно покладений: сформовано робочі групи для прямої взаємодії між сумським та вільнюським водоканалами, проведено першу онлайн-зустріч фахівців. На меті – побудова довготривалої співпраці на період післявоєнного відновлення», – розповідає Анатолій Сагач.

За його словами, через сумський водоканал відбувається координація надання допомоги водоканалам усієї Сумської області. Потреби у матеріалах, обладнанні та транспортних засобах малих водоканалів регіону вже надані литовським колегам. Вільнюс працюватиме безпосередньо із сумським водоканалом, група водоканалів Кретингського району допомагатиме іншим водоканалам Сумщини.

СМР

Экономика
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