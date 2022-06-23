У 93-й бригаді "Холодний Яр", яка звільняла Сумщину, тепер є повний лицар ордену Богдана Хмельницького Це комбат Богдан Дмитрук.

Він бере участь у російсько-українській війні із самого її початку, з 2014го року. Дмитрук воював за Донецький аеропорт, на Авдіївському і Бахмутському напрямках. З початку повномасштабної війни з росією він повернувся у стрій. Обороняв від вторгнення російських військ Охтирку та звільняв Тростянець, і нині воює на Ізюмському напрямку.

Сьогодні на передовій полковник Дмитрук отримав орден Богдана I ступеня від генерал-майора Олександра Голоднюка та бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів були нагороджені і командири-артилеристи 93 бригади Холодний Яр.

Нинішню війну називають "війною артилерії". Вміле управління артилерійськими підрозділами є вирішальним у звільненні української землі від окупантів.

Вітаємо наших холодноярських командирів та бажаємо впевненої перемоги!