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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:41217

Поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклого Івана Валька

Кілька днів тому 80-річний житель Шостки поїхав у ліс за ягодами і назад не повернувся. Місце його перебування залишається невідомим.

На вигляд чоловіку 75 – 80 років, зростом 170 – 175 см, худорлявої статури. Має коротке сиве волосся та карі очі.

Пенсіонер поїхав у ліс на синьому велосипеді «Україна», на якому мається спереду корзина, щітки на двоколісному сріблясті.  

На розшук безвісти зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою безвісти зниклого розіслане у всі відділи та відділення поліції області. 

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Івана Валька, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або за номерами 050-327-91-48, або 102.

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