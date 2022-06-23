На блокпосту в Шостці поліцейські викрили чоловіка, який мав при собі ймовірні наркотики П’ять згортків з фольги, у яких знаходилася біла порошкоподібна речовина схожа на амфетамін, знайшли та вилучили поліцейські Шостки у 30-річного велосипедиста, який перетинав блокпост.

Подія сталася на одному з блокпостів на виїзді з Шостки. Велосипедист, який перетинав систему стопконтролю, показав свої документи, проте поліцейські помітили у нього згортки з фольги. У них знаходилась світла порошкоподібна речовина. За словами власника, це амфетамін.

Правоохоронці задокументували цей факт, вилучили згортки і направили його на експертне дослідження.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» КК України. Слідчі дії тривають.