На блокпосту в Шостці поліцейські викрили чоловіка, який мав при собі ймовірні наркотики

Подія сталася на одному з блокпостів на виїзді з Шостки. Велосипедист, який перетинав систему стопконтролю, показав свої документи, проте поліцейські помітили у нього згортки з фольги. У них знаходилась світла порошкоподібна речовина. За словами власника, це амфетамін.
Правоохоронці задокументували цей факт, вилучили згортки і направили його на експертне дослідження.
У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» КК України. Слідчі дії тривають.