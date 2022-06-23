У Сумах накрили підпільний цех з пошиття спортивного одягу відомих брендів Слідчими Слідчого управління ГУНП за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури завершено досудове розслідування. Обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, які незаконно використовували назви відомих брендів під час пошиття одягу затверджено та направлено до суду (ч. 3 ст. ст. 229 КК України).

За даними слідства, сумський підприємець у минулому році організував у обласному центрі цех з пошиття спортивного одягу. До своєї протиправної діяльності він залучив двох знайомих та ряд найманих працівників.

На виробництві швачки, які не обули обізнані про незаконну діяльність своїх роботодавців, шили на замовлення спортивний одяг. Після чого на готовій продукції фігуранти кримінального провадження у приміщенні гаражу наносили торгові знаки відомих фірм. Готову фальсифіковану продукцію реалізовували під виглядом брендового одягу через мережу Інтернет.

У ході слідства задокументовано декілька фактів реалізації фальсифікованого одягу на загальну суму майже 70 тис. грн.

Відділ комунікації поліції Сумської області