Для вимушених переселенців закуплено 12 квартир в Сумах і Ромнах Для багатодітних сімей з числа вимушених переселенців, що зараз мешкають на Сумщині, було закуплено за державні кошти 12 квартир.

Держмолодьжитло в Сумській області закупило перші 12 квартир для вимушено переселених осіб, які мають потребу у житлі. Квартири будуть надані багатодітним сім’ям в оренду за 1 гривню.

Про такий спосіб державної допомоги в умовах війни детальніше розповів заступник керівника обласної військової адміністрації Олег Клименчуков під час брифінгу для журналістів.

«Це буде дієва підтримка для даної категорії осіб. Так, регіональною філією Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву вже закуплено 10 квартир у Сумах та 2 – у Ромнах. При цьому житло має пристойну квадратуру, повністю опоряджене, з мінімальним набором техніки, меблів, тобто повністю готове для заїзду орендарів. На придбання квартир використано 19 мільйонів гривень з державного бюджету», – наголосив він.

Планується, що вже за місяць перші сім’ї зможуть заселитися у квартири, сплачуючи лише за комунальні послуги.