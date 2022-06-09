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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:31237

У Сумах в ДТП постраждали двоє

Вчора по вулиці Лебединській водій автомобіля "Mitsubishi Pajero Sport" не впорався з керуванням та допустив його перекидання, у результаті чого два пасажира, які перебували в авто отримали тілесні ушкодження, сам же керманич не постраждав.

Прибувши на місце події поліцейські встановили, що ДТП трапилась близько десятої години вечора на одній із вулиць міста. За кермом транспортного засобу перебував  33- річний місцевий житель, який не впорався з керуванням та допустив перекидання власного транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди сам керманич залишився не ушкодженим, а от двоє пасажирів, 26 річна жінка та 40- річний чоловік, які на той момент перебували в автомобілі,  отримали різного ступеня тілесні ушкодження.

На даний час автомобіль поміщено на штраф-майданчик.

За даним фактом у поліції  відкрили  кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області

 

Право Дтп Постраждалі
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