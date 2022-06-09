У Сумах в ДТП постраждали двоє

Прибувши на місце події поліцейські встановили, що ДТП трапилась близько десятої години вечора на одній із вулиць міста. За кермом транспортного засобу перебував 33- річний місцевий житель, який не впорався з керуванням та допустив перекидання власного транспортного засобу.
Внаслідок автопригоди сам керманич залишився не ушкодженим, а от двоє пасажирів, 26 річна жінка та 40- річний чоловік, які на той момент перебували в автомобілі, отримали різного ступеня тілесні ушкодження.
На даний час автомобіль поміщено на штраф-майданчик.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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