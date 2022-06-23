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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:44146

Більше ніж 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 346 дітей загинуло та понад 645 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області.

5 липня російські війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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