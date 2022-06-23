На Сумщині відновлюють інфраструктуру, зруйновану ворожими обстрілами Про наслідки військової агресії рф для інфраструктури Сумщини та кроки щодо її відновлення розповів під час зустрічі з журналістами заступник керівника обласної військової адміністрації Олег Клименчуков.

За час проведення бойових дій на Сумщині нараховується 2215 пошкоджених об’єктів інфраструктури. З них понад 1450 становить приватний сектор, близько 200 – багатоквартирні будинки, майже 600 – адміністративні будівлі, лікарні, заклади освіти.

З 5 районів області найбільше постраждала інфраструктура Охтирщини, тут пошкоджено 1054 об’єкти. У Сумському районі – 784, Конотопському – 249, Шосткинському – 101, Роменському – 27. В більшості випадків їх можна відновити, проте 170 будівель було зруйновано повністю внаслідок ворожих дій.

Оскільки обстріли зі сторони рф не припиняються, ситуація майже кожного дня змінюється - масштаби руйнувань постійно зростають. Тільки за останній тиждень додалось майже сто об’єктів. Але роботи над відновленням пошкодженої інфраструктури в області тривають.

Після аналізу пошкоджень визначено перелік із 266 пріоритетних об’єктів, які підлягають першочерговому відновленню.

Сумщина увійшла до переліку областей, яким для відновлення інфраструктури було виділено кошти з резервного державного фонду. Це 250 мільйонів гривень. Ці кошти розподілено для проведення першочергових робіт за різними напрямками. 70 млн освоює Департамент капітального будівництва для відновлення багатоквартирних будинків, адміністративних будівель та лікарень. 70 млн грн Департамент ЖКХ використовує для відновлення об’єктів тепло та енергопостачання, 60 млн виділено для відновлення закладів освіти, 50 млн грн на ремонт місцевих доріг.

Також, з державних коштів за окремою державною програмою попередньо передбачено 135 мільйонів гривень для закупівлі будівельних матеріалів для громад, зазначив Олег Клименчуков

За його словами, громади, які постраждали від бойових дій, надавали свої пропозиції щодо потреби у будматеріалах. Так, із 51 громади Сумщини від дій ворога постраждало 25. 23 із них мають пошкоджені об’єкти для першочергового відновлення. У Програмі із закупівлі будівельних матеріалів взяли участь 14 громад Сумщини.

«Програма передбачає закупівлю 15 позицій будматеріалів, необхідних для першочергового відновлення. Зокрема, це покрівля, цемент, вікна, склопакети, шифер тощо. Сподіваюся, що найближчим часом заявки будуть профінансовані і громади напряму зможуть отримати від держави будівельні матеріали для першочергового відновлення приватного сектору чи будь-яких об’єктів, які пошкоджені внаслідок бойових дій», – уточнив Олег Клименчуков.

Окрім того, фінансова допомога на відновлення громад надається і з обласного матеріального резерву. Залучаються також матеріальні резерви громад, кошти бізнесу та місцевих підприємців тощо.

При цьому посадовець наголосив: якщо хтось вже вирішив братися до відновлення власного житла чи інших об’єктів, не чекаючи допомоги, обов’язково слід фіксувати завдані збитки ворогом. Це дасть змогу у майбутньому претендувати на отримання компенсації за виконані роботи.