На Охтирській ТЕЦ реалізовуватиметься проект зі встановлення котла на альтернативному виді палива Про це під час огляду Охтирської ТЕЦ повідомили голова НАК «Нафтогаз» Юрій ВІТРЕНКО, перший заступник керівника Сумської ОВА Тарас САВЧЕНКО та профільний заступник керівника ОВА Олена БОЙКО.

Оглянувши пошкоджену під час авіаудару Охтирську ТЕЦ, Юрій Вітренко підкреслив, що Охтирка є яскравим прикладом того, як росія цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру.

«Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ говорив, що цьогорічна зима може бути для України найскладнішою, бо агресор знищує все, що потрібно для життєзабезпечення людей», − зазначив Юрій Вітренко. − Ми ж, у свою чергу, ми робимо все можливе для того, щоб попри військову агресію, люди були з теплом. Якщо говорити про Охтирську ТЕЦ, то можу сказати, що найближчим часом тут буде встановлено новий газовий котел. Також паралельно ми робимо котел на біомасі. Що дає цей альтернативний вид палива? Перш за все, менші потреби в імпорті природного газу. А це краще як з точки зору витрат, так і надійності теплопостачання в місті Охтирка».

Юрій Вітренко висловив упевненість, що черговий опалювальний сезон в місті Охтирка і в інших містах України пройде нормально і, попри війну, люди будуть з теплом.

«Це великий інвестиційний проект і Охтирка стала однією із небагатьох громад, які зможуть в рамках роботи НАК «Нафтогаз» отримати сучасне нове обладнання, яке працюватиме на альтернативному виді палива, − прокоментувала Олена Бойко. − Параметри цього проекту передбачають, що вже починаючи з жовтня жителі Охтирки зможуть отримувати тепло. Це для нас дуже важливо. А далі роботи з відновлення самої будівлі будуть продовжені за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел».

Заступники керівника ОВА обговорили також з головою НАК «Нафтогаз» можливість запровадження подібних проектів у містах Суми, Шостка та Конотоп.

Сумська ОВА