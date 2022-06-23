На Сумщині збили 15-річного велосипедиста У Білопіллі поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався неповнолітній.

Сьогодні близько 18.00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на одній із вулиць міста Білопілля.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що в результаті автопригоди травмувався 15-річний хлопець. За попередніми даними 59-річний водій, керуючи автомобілем "Део Ланос" на перехресті допустив наїзд на неповнолітнього велосипедиста.

Наразі хлопець госпіталізований до Білопільської центральної районної лікарні.

У поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.