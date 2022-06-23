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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:32199

Сумські тхеквондистки просять про допомогу для поїздки на чемпіонат світу

На спортивному фронті потрібна допомога.

World Taekwondo Cadet Championships (Sofia, Bulgaria) 28-31 липня.

Від нашої команди ЦВСМ СК «Зірки Олімпу» приймуть участь 3 спортсменки у складі збірної команди України :

1. Павленко Аліса

2. Гайворонська Анастасія

3. Удовиченко Валерія

Всі - чемпіони та призери чемпіонатів України, Європи, Всесвітньої гімназіади, Всеукраїнських та міжнародних турнірів.

Щоб покрити всі затрати, потрібно 1500€. Фінансування на чемпіонат світу серед кадетів відсутні, нам потрібна ваша допомога.

Картка приват банку: 4149 4991 3558 7416 - Хоменко О.С. (тренер).

Не варто недооцінюйте силу грошей, кожні 5, 10 гривень допоможуть зібрати потрібну суму.

Я вірю в нашу країну і наших людей. Будем дуже вдячні за допомогу та репост!

В коментах буду звітувати за всі надіслані кошти.

Ваша допомога - наша перемога! – написав Олександр Хоменко у фейсбуці.

Спорт
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