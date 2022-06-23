Сумські тхеквондистки просять про допомогу для поїздки на чемпіонат світу

World Taekwondo Cadet Championships (Sofia, Bulgaria) 28-31 липня.
Від нашої команди ЦВСМ СК «Зірки Олімпу» приймуть участь 3 спортсменки у складі збірної команди України :
1. Павленко Аліса
2. Гайворонська Анастасія
3. Удовиченко Валерія
Всі - чемпіони та призери чемпіонатів України, Європи, Всесвітньої гімназіади, Всеукраїнських та міжнародних турнірів.
Щоб покрити всі затрати, потрібно 1500€. Фінансування на чемпіонат світу серед кадетів відсутні, нам потрібна ваша допомога.
Картка приват банку: 4149 4991 3558 7416 - Хоменко О.С. (тренер).
Не варто недооцінюйте силу грошей, кожні 5, 10 гривень допоможуть зібрати потрібну суму.
Я вірю в нашу країну і наших людей. Будем дуже вдячні за допомогу та репост!
В коментах буду звітувати за всі надіслані кошти.
Ваша допомога - наша перемога! – написав Олександр Хоменко у фейсбуці.