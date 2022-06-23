У Білопіллі новий начальник поліції Сьогодні начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергій Чиж перевірив роботу відділення поліції № 1 (м. Білопілля) та представив особовому складу нового керівника.

Відсьогодні поліцію Білопільщини очолюватиме полковник поліції Терела Олександр Миколайович.

До призначення на посаду начальника відділення поліції №1 (м. Білопілля) Олександр Терела працював в управлінні стратегічних розслідувань в Полтавській області.

Запрошені гості та підпорядкований особовий склад привітали нового керівника Білопільської поліції та побажали йому успіхів і наснаги у цій відповідальній роботі.

По закінченню заходу очільник поліції Сумщини подякував співробітникам підрозділу за якісну роботу кожного у цей непростий час.