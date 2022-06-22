"Альянс" і "Вікторія" не гратимуть у новому сезоні чемпіонату України Про таке повідомляється на сторінці ФК Вікторія у фейсбуці.

ФК «Вікторія» не гратиме у сезоні 2022/23

Вимушені повідомити, що у зв’язку із військовою агресією росії проти України ФК «Вікторія» не братиме участь у новому футбольному сезоні.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні керівництвом клубу.

Основною причиною такого рішення є неможливість забезпечити безпечний тренувальний і змагальний процес на території Сумської області, яка щодня зазнає артилерійських обстрілів з території країни-агресора.

Таке ж рішення ухвалено і щодо ФК «Альянс», який в цьому сезоні об’єднався з ФК «Вікторія» під одним брендом

У свою чергу ФК «Вікторія» продовжить підтримувати обороноздатність країни.

Ми неодмінно братимемо участь у національних футбольних змаганнях після перемоги у війні. Дякуємо всім хто був цей час з нами. Щиро бажаємо всім українським клубам успішно провести цей сезон.

Ми не прощаємось, а говоримо до побачення. Скоро обов’язково зустрінемось на футбольних полях.

Слава Україні!

Гагадаємо: напередодні таке ж рішення ухвалено в ФК Тростянець. У ФК Суми ще думають.