"Альянс" і "Вікторія" не гратимуть у новому сезоні чемпіонату України

ФК «Вікторія» не гратиме у сезоні 2022/23
Вимушені повідомити, що у зв’язку із військовою агресією росії проти України ФК «Вікторія» не братиме участь у новому футбольному сезоні.
Відповідне рішення ухвалено сьогодні керівництвом клубу.
Основною причиною такого рішення є неможливість забезпечити безпечний тренувальний і змагальний процес на території Сумської області, яка щодня зазнає артилерійських обстрілів з території країни-агресора.
Таке ж рішення ухвалено і щодо ФК «Альянс», який в цьому сезоні об’єднався з ФК «Вікторія» під одним брендом
У свою чергу ФК «Вікторія» продовжить підтримувати обороноздатність країни.
Ми неодмінно братимемо участь у національних футбольних змаганнях після перемоги у війні. Дякуємо всім хто був цей час з нами. Щиро бажаємо всім українським клубам успішно провести цей сезон.
Ми не прощаємось, а говоримо до побачення. Скоро обов’язково зустрінемось на футбольних полях.
Слава Україні!
Гагадаємо: напередодні таке ж рішення ухвалено в ФК Тростянець. У ФК Суми ще думають.