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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:2657

"Альянс" і "Вікторія" не гратимуть у новому сезоні чемпіонату України

Про таке повідомляється на сторінці ФК Вікторія у фейсбуці.

ФК «Вікторія» не гратиме у сезоні 2022/23

Вимушені повідомити, що у зв’язку із військовою агресією росії проти України ФК «Вікторія» не братиме участь у новому футбольному сезоні. 

Відповідне рішення ухвалено сьогодні керівництвом клубу. 

Основною причиною такого рішення є неможливість забезпечити безпечний тренувальний і змагальний процес на території Сумської області, яка щодня зазнає артилерійських обстрілів з території країни-агресора. 

Таке ж рішення ухвалено і щодо ФК «Альянс», який в цьому сезоні об’єднався з ФК «Вікторія» під одним брендом

У свою чергу ФК «Вікторія» продовжить підтримувати обороноздатність країни. 

Ми неодмінно братимемо участь у національних футбольних змаганнях після перемоги у війні. Дякуємо всім хто був цей час з нами. Щиро бажаємо всім українським клубам успішно провести цей сезон. 

Ми не прощаємось, а говоримо до побачення. Скоро обов’язково зустрінемось на футбольних полях.

Слава Україні!

Гагадаємо: напередодні таке ж рішення ухвалено в ФК Тростянець. У ФК Суми ще думають.

Спорт
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