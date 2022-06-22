Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:0399

Бійка у Сумах: чоловік ударив сусіда обухом сокири

У Сумах поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму сусіду.

Близько 21.00 години до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку між двома чоловіками, під час якої один з них завдав іншому чисельні травми голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як з’ясували правоохоронці, між двома сусідами виникла сварка на фоні побутових відносин, яка переросла в бійку. В результаті чого, розлючений 32- річний чоловік ударив обухом сокири по голові 52-річного опонента, тим самим спричинив тяжкі тілесні ушкодження.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Слідчі дії тривають.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Бійка у Сумах: чоловік ударив сусіда обухом сокири
Сегодня 13:03
На Охтирщині чоловік наніс сусіду смертельні ножові поранення
Сегодня 12:47
Внаслідок ворожих ударів на Сумщині загинуло 73 людини
Сегодня 12:25
Канада допоможе у відбудові Сумщини
Сегодня 12:02
Зруйновано підприємство та пошкоджено більше сотні квартир через ракетний обстріл м. Шостка – розпочато досудове розслідування
Сегодня 11:49
У Сумах під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували літню жінку
Сегодня 11:46
Забезпечував окупантів продуктами харчування та алкогольними напоями – жителя Сумщини підозрюють у колабораційній діяльності
Сегодня 11:17
У Сумах на переході збили 16-річну дівчину
Сегодня 10:53
У Сумському центрі соцслужб можна отримати дитячі куртки
Сегодня 10:39
За ніч росіяни обстріляли території п'яти громад Сумщини
Сегодня 10:20
Сумчанам нагадують про відповідальність за спалювання сухої рослинності
Сегодня 10:08
У Сумах проведуть благодійний велопробіг
Сегодня 09:29
view counter

Статьи

Страхование КАСКО: преимущества
Вчера 18:35
10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
Вчера 15:04
Вступ-2022: розпочалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11-х класів
02.07.2022 13:06
На Сумщині йде підготовка до навчального року в нових реаліях
01.07.2022 15:13
Кому війна… Частина 1
30.06.2022 11:11
Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
28.06.2022 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
10.45; 12.50; 15.40; 18.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
11.00; 14.00; 17.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 13.30; 15.30; 17.00; 19.00
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
15.15
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
18.15

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.