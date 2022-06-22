Бійка у Сумах: чоловік ударив сусіда обухом сокири У Сумах поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму сусіду.

Близько 21.00 години до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку між двома чоловіками, під час якої один з них завдав іншому чисельні травми голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як з’ясували правоохоронці, між двома сусідами виникла сварка на фоні побутових відносин, яка переросла в бійку. В результаті чого, розлючений 32- річний чоловік ударив обухом сокири по голові 52-річного опонента, тим самим спричинив тяжкі тілесні ушкодження.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Слідчі дії тривають.