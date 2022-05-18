Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:4789

На Охтирщині чоловік наніс сусіду смертельні ножові поранення

Ввечері до поліції надійшло повідомлення від працівників «швидкої допомоги» про те, що в селі Велика Писарівка чоловіку спричинено ножове поранення в грудну клітину та в бік.

На місце події відразу було направлено слідчо-оперативну групу та керівництво відділення поліцейської діяльності № 1 (с. Велика Писарівка) Охтирського районного відділу поліції.

Під час перевірки було встановлено, що 43-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись на подвір’ї сусіднього домоволодіння, вчинив сварку зі своїм знайомим.

В ході конфлікту коли словесні аргументи у зловмисника були вичерпані, то він наніс потерпілому декілька ударів ножем в область спини, однак останні не завдали значної шкоди здоров’ю останнього та він захищаючись вихопив ніж та зламав на ньому лезо. Після цього зловмисник пішов до себе додому, але одразу повернувся назад.

Конфліктна ситуація знову продовжилася і злочинець під час словесної сварки кухонним ножем, який як виявилося він взяв вдома, наніс два удари в область життєвоважливих органів.

Потерпілого було госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги, однак останній від отриманих тілесних ушкоджень помер.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція Сумської області

Право Вбивство
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Роменщині смертельно поранено 7-річного хлопчика
01.07.2022 12:36

На Роменщині смертельно поранено 7-річного хлопчика

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Роменського району 7-річний хлопчик отримав поранення з...

Вбив свою бабусю та викрав авто - злодій проведе 15 років за гратами
23.06.2022 12:37

Вбив свою бабусю та викрав авто - злодій проведе 15 років за гратами

Тростянецьким відділом Охтирської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 39-річного чоловіка, який позбавив життя свою бабусю та намагався втекти на...

У Сумах розпиття алкоголю призвело до вбивства
21.06.2022 15:15

У Сумах розпиття алкоголю призвело до вбивства

Під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник спричинив ножове порянення своєму знайомому. Від...

На Глухівщині сталося вбивство: злочинця знайшли в шафі
20.06.2022 15:09

На Глухівщині сталося вбивство: злочинця знайшли в шафі

Про вбивство 30-річного жителя с. Кореньок, що на Глухівщині, в поліцію повідомили свідки. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група...

У Тростянці п’яний чоловік підірвав товариша гранатою
18.05.2022 12:03

У Тростянці п’яний чоловік підірвав товариша гранатою

До поліції надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць Тростянця. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції....

Новости

Бійка у Сумах: чоловік ударив сусіда обухом сокири
Сегодня 13:03
На Охтирщині чоловік наніс сусіду смертельні ножові поранення
Сегодня 12:47
Внаслідок ворожих ударів на Сумщині загинуло 73 людини
Сегодня 12:25
Канада допоможе у відбудові Сумщини
Сегодня 12:02
Зруйновано підприємство та пошкоджено більше сотні квартир через ракетний обстріл м. Шостка – розпочато досудове розслідування
Сегодня 11:49
У Сумах під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували літню жінку
Сегодня 11:46
Забезпечував окупантів продуктами харчування та алкогольними напоями – жителя Сумщини підозрюють у колабораційній діяльності
Сегодня 11:17
У Сумах на переході збили 16-річну дівчину
Сегодня 10:53
У Сумському центрі соцслужб можна отримати дитячі куртки
Сегодня 10:39
За ніч росіяни обстріляли території п'яти громад Сумщини
Сегодня 10:20
Сумчанам нагадують про відповідальність за спалювання сухої рослинності
Сегодня 10:08
У Сумах проведуть благодійний велопробіг
Сегодня 09:29
view counter

Статьи

Страхование КАСКО: преимущества
Вчера 18:35
10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
Вчера 15:04
Вступ-2022: розпочалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11-х класів
02.07.2022 13:06
На Сумщині йде підготовка до навчального року в нових реаліях
01.07.2022 15:13
Кому війна… Частина 1
30.06.2022 11:11
Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
28.06.2022 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
10.45; 12.50; 15.40; 18.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
11.00; 14.00; 17.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 13.30; 15.30; 17.00; 19.00
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
15.15
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
18.15

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.