На Охтирщині чоловік наніс сусіду смертельні ножові поранення Ввечері до поліції надійшло повідомлення від працівників «швидкої допомоги» про те, що в селі Велика Писарівка чоловіку спричинено ножове поранення в грудну клітину та в бік.

На місце події відразу було направлено слідчо-оперативну групу та керівництво відділення поліцейської діяльності № 1 (с. Велика Писарівка) Охтирського районного відділу поліції.

Під час перевірки було встановлено, що 43-річний місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись на подвір’ї сусіднього домоволодіння, вчинив сварку зі своїм знайомим.

В ході конфлікту коли словесні аргументи у зловмисника були вичерпані, то він наніс потерпілому декілька ударів ножем в область спини, однак останні не завдали значної шкоди здоров’ю останнього та він захищаючись вихопив ніж та зламав на ньому лезо. Після цього зловмисник пішов до себе додому, але одразу повернувся назад.

Конфліктна ситуація знову продовжилася і злочинець під час словесної сварки кухонним ножем, який як виявилося він взяв вдома, наніс два удари в область життєвоважливих органів.

Потерпілого було госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги, однак останній від отриманих тілесних ушкоджень помер.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція Сумської області