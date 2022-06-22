Зруйновано підприємство та пошкоджено більше сотні квартир через ракетний обстріл м. Шостка – розпочато досудове розслідування За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 липня 2022 року о 4 год російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури м. Шостка. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю приватного підприємства та пошкоджено легкові автомобілі, що стояли на території. Водночас від дії вибухової хвилі зазнали пошкоджень щонайменше 24 багатоповерхові житлові будинки – в квартирах вибиті вікна, пошкоджені міжкімнатні двері, зруйновані балкони тощо. За попередніми даними, пошкоджено більше 100 квартир. Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.