У Сумах під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували літню жінку 4 липня о 10:51 на лінію екстреного виклику «101» надійшло повідомлення, що в м. Суми по вул. Героїв Небесної Сотні, з вікна 5-ти поверхового житлового будинку виходить густий дим.

Вже через 6 хв на місце події прибув черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горіння відбувалось в 2-ох кімнатній квартирі на 1-му поверсі. Рятувальники негайно потрапили в палаюче помешкання. Через сильне задимлення працювати довелось в апаратах для захисту органів дихання. На підлозі коридору співробітники ДСНС виявили власницю помешкання, яка не могла самостійно покинути небезпечну зону. Жінку 1942 р. н. рятувальники негайно винесли на свіже повітря, бабусю госпіталізували до медичного закладу. Об 11:11 пожежу вдалось локалізувати, об 11:23 ліквідувати та не допустити подальшого поширення вогню. Остаточна причина пожежі на даний момент встановлюється.