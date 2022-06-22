Забезпечував окупантів продуктами харчування та алкогольними напоями – жителя Сумщини підозрюють у колабораційній діяльності За процесуального керівництва Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури 4 липня 2022 року повідомлено про підозру жителю с. Боромля Охтирського району за фактом передачі матеріальних ресурсів військовослужбовцям держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Боромля Охтирського району чоловік добровільно, без будь-якого примусу та погроз з боку військових, забезпечував окупантів продуктами харчування та алкогольними напоями. Більш того, чоловік допомагав їм зорієнтуватись на місцевості, натомість міг безперешкодно переміщуватись по території окупованих населених пунктів Охтирського району через блокпости та патрулі окупантів, а також міг користуватись після відключення електроенергії в селі електричним генератором, встановленим військовими держави-агресора у захопленій ними будівлі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.