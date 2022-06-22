Липоводолинська селищна рада змінює своє місцезнаходження З 11 липня 2022 року орган місцевого самоврядування Липоводолинська селищна рада буде знаходитись за новою адресою: смт Липова Долина, вул.Полтавська, 32 (в колишньому приміщенні Липоводолинської районної державної адміністрації).

Приміщення знаходиться в центрі селища по вулиці Полтавській поруч з приміщенням ЦНАПу та інших адміністративних установ, що сприятиме більшій доступності для жителів громади.

Розуміємо, що дане питання може мати резонанс у громаді. Проте, ще до початку військового вторгнення російської федерації на територію України, в будівлі колишнього приміщення райдержадміністрації у 2021 році було проведено ремонтні роботи та планувалось розмістити апарат Липоводолинської селищної ради. Наразі будівля повністю підготовлена до експлуатації, а налагодження роботи на нових робочих місцях необхідно здійснити до початку опалювального періоду. Також виконати ряд адміністративних та технічних завдань щодо газопостачання приміщення по вулиці Роменській.

У зв’язку з цим просимо вибачення за тимчасові незручності, а з понеділка 11 липня 2022 року працюємо у звичайному режимі по вулиці Полтавська, 32.

Липоводолинська селищна рада