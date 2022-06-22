У Сумах на переході збили 16-річну дівчину Внаслідок ДТП на вулиці Харківській травмована неповнолітня дівчина.

Учора, близько 21 години 30 хвилин, патрульним надійшло повідомлення про ДТП з травмованими, яка сталася на вулиці Харківській.

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 49-річний водій транспортного засобу Dacia Logan допустив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Унаслідок ДТП 16-річна сумчанка отримала тілесні ушкодження. Після огляду лікарями дівчину відпустили додому.

На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції для з’ясування всіх обставин.