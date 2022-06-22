За вчора на території Сумщини рашисти поранили 7 жителів Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали приватні господарства та навчальні заклади. Семеро громадян отримали поранення.

Протягом минулої доби війська рф обстріляли 4 населені пункти області: села Грабовське, Іскрисківщина Сумського району, Манухівка Конотопського району та смт Есмань Шосткинського району.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Поліцейські нагадують: під час дії правового режиму воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою.

Якщо ви побачили підозрілу річ посеред дороги чи біля будинку – не підходьте до неї, не переносьте та не торкайтеся, а обгородіть місце і одразу викликайте поліцію або військових.

Поліція Сумщини