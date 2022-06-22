У Шостці хочуть провести фестиваль муралів 4 липня у Шостці відкрили патріотичний мурал. Він з’явився на будівлі Шосткинського фахового коледжу ім. Кожедуба СумДУ.

Як розповіла співзасновниця громадської організації «Молодіжний центр «ШУМ» Серафима Бондарець, ідея створити мурал виникла наприкінці травня: «В соцмережах був викладений пост і багато мешканців нашої громади ділилися своїми власними ідеями, щоб вони хотіли побачити… Всі ці ідеї в одну зібрала наша художниця Олеся Волкова, і ми почали працювати».

Робота над створенням муралу тривала два тижня з ранку до пізнього вечора.

До речі, його зображення вже є на брендовій продукції – блокнотах, розфарбовках, листівках. Частина коштів від їх продажу піде на підтримку наших захисників.

За словами голови ГО «Молодіжний центр «ШУМ» Тетяни Рикун, у ході роботи над цим проєктом з’явилася ідея провести у Шостці фестиваль муралів, пише Шостка.інфо.