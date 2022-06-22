За ніч росіяни обстріляли території п'яти громад Сумщини Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 10:00

5 липня 2022



За ніч росіяни обстріляли території п'яти громад: Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська. Понад 60 пострілів (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).



Після 21 години тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних прильотів, 5 пострілів із САУ.

О пів на одинадцяту зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці.

Майже о 4 ранку по одному з підприємств Шостки був ракетний удар.

Одна людина поранена.



Після четвертої ранку по околиці Середина-Буди було 8 мінометних прильотів та 12 із САУ. Пошкоджено

2 приватні будинки та лінію електропередач.

Майже о 5 ранку по Шалигінській громаді вівся мінометний вогонь, 8 прильотів.

У той же час зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 прильотів.

Майже о 7 ранку по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли.

На фото: наслідки ракетного удару по Шостці та приватний сектор С-Буди.