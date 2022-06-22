Внаслідок ворожих ударів на Сумщині загинуло 73 людини

Та найстрашніше, що внаслідок ворожих ударів загинуло 73 людини. 67 пожеж внаслідок обстрілів ліквідовано рятувальниками.
На жаль, ми не можемо сказати, що ця страшна статистика не буде збільшуватися і далі.
А тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій наполегливо рекомендує: кожному з вас ретельно вивчити місця розміщення найближчих від вашого дому чи роботи сховищ. Якщо у вас нема можливості дістатися укриття – пам’ятайте правило «двох стін».
І головне – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!
Так, ми усі морально втомлені від цього тривожного гулу і починаємо ігнорувати те, що може вбити.
Але рятувальники вкотре ще і ще раз закликають – як би не було важко - і фізично, і психологічно, - ми мусимо вистояти. А для цього кожен з нас має бути максимально змобілізованим та дисциплінованим. Все буде Україна! Тримаймося!
Сумське районне управління Головне управління ДСНС України у Сумській області