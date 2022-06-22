На росії повідомили про обстріли тьоткіно та попово-лежачів Губернатор курської області роман старовойт повідомив в телеграмі про прильоти.

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино. Обстрел продолжается, все подробности позже».

«Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стёкла, пострадали фасады. В Тёткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы. Однако угроза обстрела ещё не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе».

Звідки прильоти, чиновник не уточнює…