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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:35117

Що відомо про нову очільницю сумської освіти?

Міський голова Олександр ЛИСЕНКО під час апаратної наради представив нового начальника управління освіти і науки.

З 1 липня замість Антоніни ДАНИЛЬЧЕНКО, котра пішла на заслужений відпочинок, цю посаду обіймає Неля ВЕРБИЦЬКА.

Олександр Лисенко побажав новій очільниці галузі успіхів у відповідальній роботі та звернув увагу на завдання щодо підготовки нового навчального року, зокрема, щодо безпеки учнів і працівників освіти.

Неля Вербицька народилася 8 липня 1975 року в смт. Недригайлів Сумської області.

Має вищу освіту: у 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література».

З 1998 по 2002 роки працювала вчителем української мови і літератури в Яснопільщанській ЗОШ I-II ступенів Липоводолинського району.

З 2002 по 2006 роки – директором і вчителем української мови та літератури в Томашівському НВК: ЗОШ I-III ступенів, ДНЗ Недригайлівського району, з 2007 по 2010 роки – вихователем групи продовженого дня в Роменській СЗОШ I-III ступенів № 1 ім. П. І. Калнишевського.

З 2010 по 2022 роки – вихователь групи продовженого дня та вчитель початкових класів в Сумській спеціалізованій школі № 10 ім. О. Бутка.

Як повідомив заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ, Неля Вербицька – єдина подала заяву на вакантну посаду начальника управління освіти і науки. Її кандидатура відповідала всім необхідним кваліфікаційним вимогам.

Посадовець зазначив, що на період дії воєнного стану передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування: без конкурсного відбору, на підставі поданої заяви та інших документів. Він зауважив, що з призначенням не зволікали, адже не могли залишати галузь без керівника, бо там багато роботи – мультипредметний тест, підготовка закладів освіти до роботи в новому навчальному році, підготовка до опалювального сезону. Після припинення чи скасування воєнного стану, як того вимагає закон, буде оголошено конкурс на посаду. Це має бути зроблено протягом шести місяців. Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено без конкурсу, – 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо: раніше мер Сум був прихильником заміни керівників структурних підрозділів СМР, які йдуть на пенсію чи на підвищення, їхніми заступниками, які в курсі справи і вже кілька років, а то й десітиліть пропрацювали на місці.

Подейкують, що нова очільниця є подружкою нардепки Тетяни Скрипки, яка також працювала у школі № 10 вчиталькою молодших клсів.

Общество Неля ВЕРБИЦЬКА
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