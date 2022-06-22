«Електроавтотранс» два тижні працює без графіків руху Сумчанин Володимир Дворниченко повідомив про те, що КП «Електроавтотранс» з 20 червня 2022 року працює без розкладів руху,змушуючи пасажирів очікувати на транспорт невідомо скільки, незважаючи на те, що КП обіцяло оприлюднити графіки протягом тижня.

Він запропонував сумчанам залишати скарги на відсутність розроблених та оприлюднених графіків руху до контакт-центру обласної військової адміністрації за номерами (0542) 66-33-77 та 0-800-301-501.

При цьому важливо обов’язково вимагати номер скарги та залишати свої контактні дані - адресу проживання (або електронну адресу) та телефон для отримання саме ПИСЬМОВОЇ відповіді.

Звертатися до міської влади з цим питанням відеоблогер не радить, оскільки, на його думку, ані міське керівництво, ані міські депутати не звертають на ситуацію жодної уваги.