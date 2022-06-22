«Електроавтотранс» два тижні працює без графіків руху

Він запропонував сумчанам залишати скарги на відсутність розроблених та оприлюднених графіків руху до контакт-центру обласної військової адміністрації за номерами (0542) 66-33-77 та 0-800-301-501.
При цьому важливо обов’язково вимагати номер скарги та залишати свої контактні дані - адресу проживання (або електронну адресу) та телефон для отримання саме ПИСЬМОВОЇ відповіді.
Звертатися до міської влади з цим питанням відеоблогер не радить, оскільки, на його думку, ані міське керівництво, ані міські депутати не звертають на ситуацію жодної уваги.