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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумчанам нагадують про відповідальність за спалювання сухої рослинності

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує жителям Сумської міської тергромади про відповідальність за спалювання сухої рослинності чи її залишків.

Такі дії є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягне за собою накладення адміністративних штрафів та кримінальної відповідальності, особливо у воєнний час.

За самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Згідно зі статтею 77(1) Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі статтею 245 Кримінального Кодексу України, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально небезпечним способом — караються штрафом від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

СМР

Общество
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