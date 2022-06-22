У Сумах проведуть благодійний велопробіг

Агенція промоції "Суми" на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомила, що спільно з клубом туризму "TROhod" проведе благодійний велопробіг. Його мета - зібрати кошти на придбання фарби для відновлення вишиванки на вулиці Соборна. Захід пройде 8 липня, вартість участі - 100 гривень. Час збору: 17:30, початок о 18:00. Місце збору: вулиця Воскресенська, 12 (біля клубу "Асторія").
"Привіт друзі! Трішки гарних новин! VeloLife відбудеться у цьому році, але трішки у іншому форматі! 8 липня Агенція промоції "Суми" разом з клубом туризму TROhod влаштовує благодійні велопокатушки. Вартість участі - 100 грн. Усі зібрані кошти ми хочемо використати для придбання фарби на відновлення вишиванки по вул. Соборній", - повідомляє агенція.
"Якщо у вас немає велосипеду, а є велике бажання стати учасником - ви можете орендувати велосипед у TROhodклуб туризма(вартість для учасників велопробігу 150 грн)", - також зазначили організатори.