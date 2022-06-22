У Сумах проведуть благодійний велопробіг

Агенція промоції "Суми" на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомила, що спільно з клубом туризму "TROhod" проведе благодійний велопробіг. Його мета - зібрати кошти на придбання фарби для відновлення вишиванки на вулиці Соборна. Захід пройде 8 липня, вартість участі - 100 гривень. Час збору: 17:30, початок о 18:00. Місце збору: вулиця Воскресенська, 12 (біля клубу "Асторія").

"Привіт друзі! Трішки гарних новин! VeloLife відбудеться у цьому році, але трішки у іншому форматі! 8 липня Агенція промоції "Суми" разом з клубом туризму TROhod влаштовує благодійні велопокатушки. Вартість участі - 100 грн. Усі зібрані кошти ми хочемо використати для придбання фарби на відновлення вишиванки по вул. Соборній", - повідомляє агенція.

"Якщо у вас немає велосипеду, а є велике бажання стати учасником - ви можете орендувати велосипед у TROhodклуб туризма(вартість для учасників велопробігу 150 грн)", - також зазначили організатори.

Крім того, під час заходу буде проведений аукціон, де охочі зможуть придбати брендовану сувенірну продукцію. Зібрані кошти додадуть до основної суми. Учасники велопробігу також отримають подарунки із символікою "VeloLife".

Агенція промоції "Суми".