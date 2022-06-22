Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:54223

У Сумах знову лякають маршрутників розірванням договорів

Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій ЯКОВЕНКО під час апаратної наради при міському голові Олександрові ЛИСЕНКУ розповів про роботу міської транспортної системи минулого тижня.

Посадовець повідомив, що з перевізниками працювали над подовження часу роботи міського пасажирського транспорту до 21:30. Паралельно з цим відділ продовжував перевіряти, як курсує транспорт у вечірній час. У четвер, 30 червня, такий контроль відбувався з 19:30 до 20:35 на Залізничному вокзалі в напрямку пр-ту Шевченка. Зафіксували відсутність автобусів на маршрутах № 2, № 21 (ФОП «Олійник А. Г.»), № 16 (ТОВ «Сумипастранс»), № 10 (ТОВ «АТП-1054»). За результатами перевірки перевізникам надіслали акти для виправлення ситуації.

Олександр Лисенко доручив звернути особливу увагу на маршрут № 10, на роботу якого скаржаться працівника хлібозаводу. Начальник відділу транспорту зв’язку та телекомунікаційних послуг повідомив, що перевізнику, який обслуговує цей напрямок, вже двічі були надані попередження. Йому наголошено на необхідності подовженні часу руху автобусів, які нині курсують до 19:00–19:30. Очільник громади наказав Сергієві Яковенку направляти інформацію по приватних перевізниках, котрі не виконують взяті на себе зобов’язання, до виконавчого комітету для розірвання договорів.

Тим часом КП «Електроавтотранс» минулого тижня тримало сталий випуск тролейбусів та автобусів. Протягом тижня фахівці підприємства замінювали опори на вул. Харківська для подальшого відновлення контактної мережі.

СМР

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

СумДУ запросив абітурієнтів на Онлайн-день відкритих дверей
Сегодня 15:58
Що відомо про нову очільницю сумської освіти?
Сегодня 15:35
У Сумах знову лякають маршрутників розірванням договорів
Сегодня 14:54
Під час війни сумчанам призовного віку не можна залишати місце проживання
Сегодня 14:40
Липоводолинська селищна рада змінює своє місцезнаходження
Сегодня 14:15
За вчора на території Сумщини рашисти поранили 7 жителів
Сегодня 13:41
"Альянс" і "Вікторія" не гратимуть у новому сезоні чемпіонату України
Сегодня 13:26
Бійка у Сумах: чоловік ударив сусіда обухом сокири
Сегодня 13:03
На Охтирщині чоловік наніс сусіду смертельні ножові поранення
Сегодня 12:47
Внаслідок ворожих ударів на Сумщині загинуло 73 людини
Сегодня 12:25
Канада допоможе у відбудові Сумщини
Сегодня 12:02
Зруйновано підприємство та пошкоджено більше сотні квартир через ракетний обстріл м. Шостка – розпочато досудове розслідування
Сегодня 11:49
view counter

Статьи

Подбайте про дрова заздалегідь!
Сегодня 16:39
Страхование КАСКО: преимущества
Вчера 18:35
10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
Вчера 15:04
Вступ-2022: розпочалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11-х класів
02.07.2022 13:06
На Сумщині йде підготовка до навчального року в нових реаліях
01.07.2022 15:13
Кому війна… Частина 1
30.06.2022 11:11
Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
28.06.2022 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
10.45; 12.50; 15.40; 18.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
11.00; 14.00; 17.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 13.30; 15.30; 17.00; 19.00
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
15.15
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
18.15

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.