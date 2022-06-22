У Сумах знову лякають маршрутників розірванням договорів Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергій ЯКОВЕНКО під час апаратної наради при міському голові Олександрові ЛИСЕНКУ розповів про роботу міської транспортної системи минулого тижня.

Посадовець повідомив, що з перевізниками працювали над подовження часу роботи міського пасажирського транспорту до 21:30. Паралельно з цим відділ продовжував перевіряти, як курсує транспорт у вечірній час. У четвер, 30 червня, такий контроль відбувався з 19:30 до 20:35 на Залізничному вокзалі в напрямку пр-ту Шевченка. Зафіксували відсутність автобусів на маршрутах № 2, № 21 (ФОП «Олійник А. Г.»), № 16 (ТОВ «Сумипастранс»), № 10 (ТОВ «АТП-1054»). За результатами перевірки перевізникам надіслали акти для виправлення ситуації.

Олександр Лисенко доручив звернути особливу увагу на маршрут № 10, на роботу якого скаржаться працівника хлібозаводу. Начальник відділу транспорту зв’язку та телекомунікаційних послуг повідомив, що перевізнику, який обслуговує цей напрямок, вже двічі були надані попередження. Йому наголошено на необхідності подовженні часу руху автобусів, які нині курсують до 19:00–19:30. Очільник громади наказав Сергієві Яковенку направляти інформацію по приватних перевізниках, котрі не виконують взяті на себе зобов’язання, до виконавчого комітету для розірвання договорів.

Тим часом КП «Електроавтотранс» минулого тижня тримало сталий випуск тролейбусів та автобусів. Протягом тижня фахівці підприємства замінювали опори на вул. Харківська для подальшого відновлення контактної мережі.

СМР