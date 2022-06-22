Рашисти весь день кошмарили Сумщину Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:00 4 липня 2022.

Після одинадцятої ранку на територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій.

З опів на першу продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Гатили із реактивних систем залпового вогню - 20 вибухів, та 10 із міномету. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.

О 13 годині мінометним вогнем росіяни накрили Краснопільську громаду. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.

Після 13 години росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.

Після 18 по Білопільській громаді Сумського району з території рф розпочався мінометний обстріл, 24 приходи.

Також вороги скинули гранату з безпілотника.

З 19 до 20 години росіяни двічі запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи.

Після 21 вогонь із мінометів та САУ продовжився.

Щонайменше двоє людей поранені.