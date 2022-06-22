На Сумщині знову прогнозують грози

5 липня: погоду визначатиме південна периферія антициклону. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі +15..+20°, вдень +27..+32°, по м.Суми вночі +17..+19°, вдень +29..+31°.
6 липня: мінлива хмарність, вночі без опадів, місцями: короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі +14..+19°, вдень +28..+33°.
7 липня: мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі +15..+20°, вдень +26..+31°.