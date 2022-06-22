У Сумах почали перевіряти укриття у школах напередодні нового учбового року

Очолив її заступник міського голови Станіслав Поляков. До складу комісії увійшли фахівці управління освіти і науки, керівники відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, експерт з технічного обстеження будівель і споруд, інженер-проєктувальник, представники Головного управління ДСНС України в Сумській області, Управління СБУ в Сумській області, Головного управління Національної поліції в Сумській області, депутат міської ради.
На комісію покладено завдання перевірити на відповідність чинним стандартам і нормам наявні в закладах освіти громади укриття. Складені на основі оглядів акти комісія має подати очільнику громади. Власне Олександр Лисенко під апаратної наради заявив, що головним критерієм при визначенні формату освітнього процесу з 1 вересня буде безпека дітей. І у випадку, коли існуватиме хоча б 1% небезпеки для школярів, навчання відбуватиметься онлайн.
СМР