У Сумах почали перевіряти укриття у школах напередодні нового учбового року Сьогодні приступила до роботи комісія для перевірки наявних у закладах освіти комунальної форми власності Сумської міської територіальної громади укриттів на їх відповідність чинним стандартам, правилам та нормам.

Очолив її заступник міського голови Станіслав Поляков. До складу комісії увійшли фахівці управління освіти і науки, керівники відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, експерт з технічного обстеження будівель і споруд, інженер-проєктувальник, представники Головного управління ДСНС України в Сумській області, Управління СБУ в Сумській області, Головного управління Національної поліції в Сумській області, депутат міської ради.

На комісію покладено завдання перевірити на відповідність чинним стандартам і нормам наявні в закладах освіти громади укриття. Складені на основі оглядів акти комісія має подати очільнику громади. Власне Олександр Лисенко під апаратної наради заявив, що головним критерієм при визначенні формату освітнього процесу з 1 вересня буде безпека дітей. І у випадку, коли існуватиме хоча б 1% небезпеки для школярів, навчання відбуватиметься онлайн.

СМР