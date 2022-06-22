Відзавтра сумський водоканал приймає покази лічильників води Звертаємося до споживачів, які мають змогу надавати показники лічильників води під час війни, і нагадуємо, що відзавтра КП «Міськводоканал» розпочинає прийом даних.

Із 5 по 15 липня передати показники лічильників можна:

- в будні за номерами телефонів: (050)3423448; (050)3423138; (050)4474042; (067)5761056; (0542)700156; (0542)700157; (0542)700158 (з 8:00 до 16:30);

- цілодобово на автовідповідач: (0542)700156; (0542)700157; (0542)700158; (0542)700150;

- SMS-повідомленням на номери: (050)3076193, (050)3076397, (067)5482078, (067)5480175;

- через сайт підприємства vodokanal.sumy.ua за допомогою «Онлайн-відправка показань лічильника»;

- на електронну пошту: sumy_vodomer@ukr.net;

- через месенджери Viber, WhatsApp, Telegram за номером (050)4078101;

- за допомогою мобільного додатку.

Зазначимо, що показники лічильників води необхідно передавати, навіть якщо ви не користуєтеся водою. У такому разі подавайте показання без змін, тобто ті ж самі, що ви надавали минулого разу.

Якщо термін повірки лічильника припадає на час воєнного стану, і повірка не виконана - показники все одно необхідно передавати, адже по ним здійснюються нарахування.

Для споживачів, які залишили домівки та не мають можливості повідомити показники лічильників, нарахування за послуги будуть здійснені за середнім обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів. У подальшому, при наданні споживачем уточнених даних, показники будуть відкориговані та здійснено перерахунок.

Переглянути інформацію про стан свого особового рахунку Ви можете у мобільному застосунку, завантаживши його із сайту водоканалу.

КП «Міськводоканал»