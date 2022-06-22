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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:36191

Завтра в Глухові вимкнуть воду

Про це повідомляє КП «Глухівський водоканал».

У зв'язку з плановими ремонтними роботами  комунального водогону міста Глухів буде відсутнє водопостачання  з 9:00 до  15:00 години 05.07.2022 року.

Общество
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