На покрівлі і вікна для постраждалих від бомбардувань сумчан виділять 5 млн грн Представники влади громади зустрілися з мешканцями постраждалих від артобстрілу будинків на Веретенівці.

Представники влади сумської громади зустрілися з жителями Веретенівки, чиє житло зазнало пошкоджень у результаті артобстрілу російськими військами в лютому.

На зустрічі були присутні очільник громади Олександр ЛИСЕНКО, його перший заступник Михайло БОНДАРЕНКО, директор департаменту інфраструктури міста Олександр ЖУРБА, депутат міської ради Світлана ЛИПОВА.

Як відомо, відновлення багатоповерхівок відбуватиметься коштом Державного бюджету і цим питанням опікується Департамент капітального будівництва Сумської обласної адміністрації. Аби не залишати без допомоги й мешканців постраждалих приватних будинків, на виконання поточних ремонтів у них виділили кошти з бюджету громади. Тож, на заміну вікон та лагодження покрівель у житловому секторі в Роменському мікрорайоні та на Веретенівці спрямують 5 млн грн саме з бюджету Сумської міської ТГ.

Під час спілкування з жителями останньої, директор департаменту інфраструктури міста детально розповів про види робіт, що будуть виконані по кожному об’єкту коштом Державного бюджету чи громади. Посадовець повідомив, що по їхньому напрямку всі будинки обстежили, склали акти, на підставі яких департамент інфраструктури міста замовив кошторисну документацію для подальшого укладання договорів на проведення робіт.

Міський голова Олександр Лисенко запевнив, що жителі приватних будинків, що постраждали, отримають передбачену для них допомогу від громади, адже місцева влада заціавлена в тому, аби помешкання були якнайшвидше відновлені.

Він також доручив департаменту інфраструктури міста до наступної зустрічі опрацювати можливість відшкодування витрат тим власникам житла, хто своїм коштом уже провів деякі ремонтні роботи. З таким проханням до Олександра Лисенка звернулися власники будинків.

СМР