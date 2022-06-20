Поліція Сумщини документує наслідки обстрілів російськими військами Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували 5 населених пунктів області. Внаслідок яких пошкоджено приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач. Троє мирних жителів отримали поранення.

Ворог обстріляв с. Атинське Сумського району, с. Лугівка Охтирського району, с. Вовківка Шосткинського району, с. Кружок Конотопського району, с. Українське Шосткинського району.

Загалом зафіксовано 50 ударів по території області. Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач. Троє мирних жителів отримали поранення.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. У разі їх виявлення відразу повідомляйте на спеціальну лінію поліції. Поліція залишається на варті безпеки.

Поліція Сумщини