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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:3091

За минулий тиждень на Сумщині виявлено 70 вибухонебезпечних предметів

Упродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) на Сумщині виявлено 70 вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні, протитанкові, підствольні гранати, порохові заряди та вибухники.

Небезпечні знахідки були виявлені та території Охтирського, Конотопського та Сумського районів.

Загалом, з початку року на Сумщині вже зафіксовано 644 випадки виявлення застарілих боєприпасів.

Рятувальники наголошують, що вибухонебезпечні або схожі на них предмети вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Тому в таких випадках необхідно бути обережними, у жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче не намагатися його вилучити та перенести.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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