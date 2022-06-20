За тиждень на Сумщині зареєстровано 133 небезпечні події

Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 71 оперативний виїзд. Під час ліквідації пожеж врятовано 41 будівля, матеріальних цінностей на загальну суму 4 млн. 601 тис. грн.
Як свідчить статистика значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. При виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте на лінію екстреного виклику «101».
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області