За тиждень на Сумщині зареєстровано 133 небезпечні події За минулий тиждень на пожежах випадків загибелі та травмування не зареєстровано. Вогнем знищено та пошкоджено 29 будівель та 2 одиниці автотракторної техніки.

Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 71 оперативний виїзд. Під час ліквідації пожеж врятовано 41 будівля, матеріальних цінностей на загальну суму 4 млн. 601 тис. грн. Як свідчить статистика значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. При виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте на лінію екстреного виклику «101». Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області