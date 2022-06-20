Сумська хокеїстка виграла Суперкубок Італії

У суботу, 1 липня, відбувся матч за Суперкубок італії серед жіночих команд.
У вирішальному матчі зійшлися чемпіон і володар кубку країни. За чемпіонок Італії H.F. Lorenzoni з Бравідіграла у воротах на нуль вихованка сумського хокею Аліна Фадєєва. А її команда виграла з мінімальним рахунком 1:0 у H.C. Argentia.
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.