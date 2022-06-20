Вихованці Кролевецької ДЮСШ «Олімп» стали чемпіонами світу 2 липня у місті Таргу-Жіу (Румунія) завершився юнацький чемпіонат світу з радіопеленгації.

Упродовж трьох днів збірна України боролася за медалі як в особистому, так і у командному заліку у трьох вправах. У складі національної збірної по групі Ч-14 брали участь два вихованці Кролевецької дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» Єгор Яценко та Олександр Довгуля (тренер Щербань Сергій Валентинович). У класичній дистанції діапазон 144 МГц збірна України, до складу якої входили кролевчани, стала чемпіоном світу, а на диапазоні 3,5 МГц збірна стала срібним призером.

Конотопська районна державна адміністрація