Конотопчанка забила дубль за збірну Жіноча збірна України з пляжного футболу здобула перемогу у 3-му турі Євроліги-2022 у португальському Назаре, на суху перегравши команду Чехії 4:0!

Наші дівчата відкрили рахунок на 6-ій хвилині – після удару Юлії Костюк, м’яч у ворота добила Мирослава Випасняк. На останній хвилині стартового тайму чеські футболістки могли зрівняти результат, але Мар’яна Крамна врятувала нашу команду на лінії воріт.

У другій дванадцятихвилинці була дуже активна Анастасія Кліпаченко, яка стріляла по воротах суперниць за будь-якої нагоди, але відзначилася наш капітан ,вихованка конотопського і сумського футболу Юлія Дехтяр – за 12 секунд до перерви Юля забила м’яч прямим ударом з кутового – 2:0!

А на початку третього тайму рахунок став вже 3:0. Марія Тихонова прорвалася правим флангом і зробила простріл на Костюк – Юлії залишалося переправити м’яч у сітку.

А крапку на цьому етапі поставила Дехтяр – Юлія бісіклетою завершила атаку після удару Костюк – 4:0!

Варто відмітити і нашого воротаря Ірину Славич, яка блискуче провела цю гру – вона неодноразово робила сейви, зіграла «на нуль» та тричі влучала у каркас воріт збірної Чехії після дальніх ударів.

Після цього етапу команда Юрія Клименка здобула три очки, а заключні матчі жіночої сітки відбудуться у серпні в Італії, де українки зіграють проти Португалії та Італії.

Асоціація пляжного футболу України