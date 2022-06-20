Столичні поліцейські на блокпосту затримали наркодилерів-закладчиків із Сумщини В Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали чоловіків, які хотіли збути шляхом закладок 46 згортків із наркотичними солями.

На одному з блокпостів дільничні офіцери Дніпровського управління поліції зупинили двох перехожих для перевірки. У ході спілкування з правоохоронцями чоловіки підозріло поводилися та помітно нервували.

“Провівши поверхневий огляд, поліцейські виявили в сумці одного зі зловмисників 25 згортків із кристалоподібною речовиною, схожою на наркотичну, а в телефоні іншого — фото місць «схованок», які спільники вже встигли зробити. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази для проведення відповідної експертизи, а порушників затримали“, – йдеться у повідомленні.

Затриманими виявилися уродженці Сумщини, 2001 року народження.

Загальна вага вилучених речовин близько 50 грамів. Згідно з висновком експертизи, це психотропна речовина PVP, обіг якої заборонено.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання психотропних речовини у великих розмірах, з метою збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Слідчі повідомили фігурантам про підозри в скоєнні злочину, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.