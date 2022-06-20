Путивльські поліцейські викрили місцевого жителя у вирощуванні конопель У ході проведення оперативно-профілактичних заходів «Мак» правоохоронці викрили 36-річного чоловіка у вирощуванні нарковмісних рослин. Все виявлене поліцейські направили на експертизу.

Вчора, поблизу села Суворове в полі співробітники поліції помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Наблизившись до нього, правоохоронці помітили плантацію конопель, на якій зростало 46 таких рослин. Всі рослини ретельно доглянуті. Крім того,під час поверхневого огляду, поліцейські виявили при ньому вже зірване листя коноплі.

Як пояснив чоловік, коноплі він вирощував для власного вжитку.

Поліцейські вилучили знайдене та направили на експертизу.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» КК України.

Поліція Сумщини